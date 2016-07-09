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Елена Малкова
10 Марта, 2017 10:48
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Россия, Москва, 10 Марта - DIXINEWS.
В России 99,99% всех деклараций на товары направляются в таможенные органы в электронной форме через сеть Интернет.
Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы за январь-февраль 2017 года.
По информации пресс-службы ФТС России, по состоянию на 1 марта, таможенными органами было оформлено 574 558 деклараций на товары, из них 574 497 – в электронной форме.
ФТС России ведет постоянный мониторинг практики электронного декларирования. Информация регулярно публикуется на сайте ФТС России в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти.
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