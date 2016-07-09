В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет

В России 99,99% всех деклараций на товары направляются в таможенные органы в электронной форме через сеть Интернет.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы за январь-февраль 2017 года.

По информации пресс-службы ФТС России, по состоянию на 1 марта, таможенными органами было оформлено 574 558 деклараций на товары, из них 574 497 – в электронной форме.

ФТС России ведет постоянный мониторинг практики электронного декларирования. Информация регулярно публикуется на сайте ФТС России в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти.