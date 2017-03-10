В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов

В праздничные дни покинули страну двадцать граждан Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Свердловской области организовали очередное административное выдворение нелегально находившихся на территории России мигрантов.

Все иностранцы-нелегалы подвергнуты принудительному выдворению из страны за административное правонарушение по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Трое детей были выдворены вместе со своими родителями.

Граждане были препровождены судебными приставами в аэропорт «Кольцово». Авиабилеты правонарушители купили сами. Некоторые иностранные граждане получили деньги от родственников, другие потратили свои накопления, другим помогли земляки, которые проживают в России на законных основаниях.

С начала этого года в принудительном порядке судебными приставами выдворены за пределы России 286 иностранцев, 48 из них за счет бюджета РФ.