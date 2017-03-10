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Елена Малкова
10 Марта, 2017 09:43
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан
Новосибирск, 10 Марта - DIXINEWS.
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан, генеральным консулом назначен Шамсиддин Зарди.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перспективы развития двусторонних отношений обсуждались в ходе встречи мэра Новосибирска с официальной делегацией Республики Таджикистан.
Возглавил официальную делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в РФ Имомуддин Сатторов.
«В Новосибирске 26 национально-культурных автономий, в том числе и Республики Таджикистан. Все они объединены в организацию «Содружество». Я возглавляю комитет, в который входят представители всех автономий, мы собираемся и обсуждаем общие для нас проблемы. Это говорит о том, что наш город толерантный и гостеприимный», — сказал глава Новосибирска Анатолий Локоть. По словам мэра Новосибирска, на сегодняшний день в городе трудится более 60 тысяч представителей Республики Таджикистан в таких отраслях, как строительство, коммунальное хозяйство, торговля.
Мэр Новосибирска представил делегации особенности развития города, в основе которого - научный, образовательный и промышленный потенциал. В будущем стороны намерены продолжить сотрудничество в таких сферах, как торговля, туризм, образование и наука.
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