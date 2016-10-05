Криминал

Елена Малкова
10 Марта, 2017 08:54

Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя

Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя.
Источник фото: penza-post.ru
Красноярск, 10 Марта - DIXINEWS.

Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Красноярска.

Как сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием установлено, что осенью 2015 года мужчина продал жителю Красноярска спиртосодержащую жидкость с содержанием метилового спирта.

После употребления контрафактного алкоголя покупатель и его знакомая были госпитализированы с острым отравлением, лечение в медицинском учреждении продлилось более трех недель.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Красноярска.

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