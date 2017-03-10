В Казани появится улица Гумера Усманова

В Кировском районе столицы Республики Татарстан появится улица Гумера Усманова.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, новое название будет присвоено новой улице в жилом комплексе «Салават Купере».

Вновь формируемая улица будет носить имя выдающегося советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982-1989) Усманова Гумера Исмагиловича и будет именоваться «Гомәр Усманов урамы – улица Гумера Усманова». На новой улице в ближайшее время появится адресная атрибутика.