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Елена Малкова
10 Марта, 2017 08:17
В Казани появится улица Гумера Усманова
Казань, 10 Марта - DIXINEWS.
В Кировском районе столицы Республики Татарстан появится улица Гумера Усманова.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, новое название будет присвоено новой улице в жилом комплексе «Салават Купере».
Вновь формируемая улица будет носить имя выдающегося советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982-1989) Усманова Гумера Исмагиловича и будет именоваться «Гомәр Усманов урамы – улица Гумера Усманова». На новой улице в ближайшее время появится адресная атрибутика.
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