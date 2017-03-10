Общество

Елена Малкова
10 Марта, 2017 08:17

В Казани появится улица Гумера Усманова

Новая улица в жилом комплексе «Салават Купере».
Источник фото: kzn.ru
Казань, 10 Марта - DIXINEWS.

В Кировском районе столицы Республики Татарстан появится улица Гумера Усманова.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, новое название будет присвоено новой улице в жилом комплексе «Салават Купере».

Вновь формируемая улица будет носить имя выдающегося советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982-1989) Усманова Гумера Исмагиловича и будет именоваться «Гомәр Усманов урамы – улица Гумера Усманова». На новой улице в ближайшее время появится адресная атрибутика.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов
В Екатеринбурге 25 тысяч семей получили субсидии для оплаты ЖКУ

Национальная стратегия действий в интересах женщин
Лукашенко ответил угрозой на угрозу Медведева повысить цены на газ
Яровая предложила сажать на 8 лет за доведение подростков до суицида
Владимир Джабаров. Политические ожидания от назначения нового посла США в России
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самара, 10 Марта, 14:57.
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Москва, 10 Марта, 11:41.
Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе
Омск, 10 Марта, 11:11.
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Россия, Москва, 10 Марта, 10:48.
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Екатеринбург, 10 Марта, 10:28.
В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов
Новосибирск, 10 Марта, 09:43.
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан
Красноярск, 10 Марта, 08:54.
Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия