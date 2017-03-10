В Екатеринбурге 25 тысяч семей получили субсидии для оплаты ЖКУ

Около 25 тысяч семей Екатеринбурга получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в феврале 2017 года.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, общая сумма перечисленных средств составила 58 млн 800 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле в общем доходе семьи.

При получении субсидии максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждена в размере 22 %, и 12 % для граждан и семей, имеющих среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума, который установлен в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга осуществляет контроль достоверности сведений, которые предоставляют заявители.

По результатам проверки в феврале специалисты осуществили возврат необоснованно полученных субсидий на общую сумму 1 млн 385 тысяч рублей. Стоит напомнить, что статья УК «Мошенничество» предусматривает уголовную ответственность за получение пособий, компенсаций или субсидий на оплату ЖКУ на основании подложных сведений или документов.