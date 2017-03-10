Федеральные библиотеки будут передавать списанные книги читателям

Согласно Приказу Министерства культуры РФ от 02.02.2017 г. № 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» списанные книги библиотеки не будут уничтожать или отправлять в макулатуру, как требовалось ранее.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры России, теперь книги библиотеки могут передавать читателям.

Нововведение Министерства культуры РФ прокомментировал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский: «Этот приказ крайне важен - благодаря ему положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло». Хочу поблагодарить Министерство культуры за высокий профессионализм и смелость принятия решения в интересах библиотечного дела и развития чтения по всей России…»

Александр Кибовский отметил, что нововведение является результатом совместных усилий Минкультуры России и библиотечного сообщества, Департамента культуры города Москвы и самих неравнодушных читателей, которые поддержали идею в рамках проведения акции «Библионочь» в апреле 2016 года.

Для раздачи книг из столичных библиотек планируется использовать интернет-сервис «Списанные книги». При помощи нового сервиса пользователи смогут заранее забронировать нужную книгу, а затем забрать ее из библиотеки совершенно бесплатно.

Впервые списанные книги читатели могли получить бесплатно в прошлом году в рамках проведения акции «Библионочь». Тогда жители столицы получили 3,5 тысячи книг и периодических изданий.