Муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть» выставлено на продажу

В мэрии города Воронежа снова выставила на аукционную продажу муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть».

Начальная цена имущества всего комплекса составляет 1,75 млрд рублей, об этом говорится в аукционной документации, выложенной на официальном сайте мэрии.

9 марта стартовал прием документов. До конца апреля должны быть подведены итоги данных торгов и установлен правообладатель на заключение документов купли-продажи объектов имущества «Горэлектросети». В мае городские власти подпишут договор с победителем.

На торги были выставлены более 17 тыс. наименований различного имущества электросети и обеспечивающего их работу хозяйства. Сюда вошли некоторые объекты недвижимости, а также машины, оборудование, подстанции и трансформаторы. Общая стоимость имущества на 120 млн больше, чем та, что просили в минувшем году, на первых торгах.