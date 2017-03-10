Экономика

Алексей Мирный
10 Марта, 2017 06:39

Муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть» выставлено на продажу

Муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть» выставлено на продажу.
Источник фото: riavrn.ru
Воронеж, 10 Марта - DIXINEWS.

В мэрии города Воронежа снова выставила на аукционную продажу муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть».

Начальная цена имущества всего комплекса составляет 1,75 млрд рублей, об этом говорится в аукционной документации, выложенной на официальном сайте мэрии.

9 марта стартовал прием документов. До конца апреля должны быть подведены итоги данных торгов и установлен правообладатель на заключение документов купли-продажи объектов имущества «Горэлектросети». В мае городские власти подпишут договор с победителем.

На торги были выставлены более 17 тыс. наименований различного имущества электросети и обеспечивающего их работу хозяйства. Сюда вошли некоторые объекты недвижимости, а также машины, оборудование, подстанции и трансформаторы. Общая стоимость имущества на 120 млн больше, чем та, что просили в минувшем году, на первых торгах.

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