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Алексей Мирный
10 Марта, 2017 06:29
В Волгограде выбрали юных красавиц
Волгоград, 10 Марта - DIXINEWS.
В Международный женский день в одном из торгово-развлекательных центров города прошел финал конкурсов красоты «Мисс Волгоград-2017» и «Маленькая мисс Волгоград-2017».
Вот уже третий год подряд они проходят на площадке со свободным доступом для зрителей, где каждый может поддержать участниц.
Как отметили организаторы данного мероприятия, самых красивых девушек и девочек Волгограда выбирали именно в день, посвященный женщинам всего мира.
В конкурсе «Мисс Волгоград-2017» победу одержала 17-летняя участница Виолетта Милованова, которая учится в школе-интернате «Созвездие». Девушка обошла соперниц возрастом от 15 до 23 лет. Теперь Виолетта, как обладательница короны, представит Волгоград на большом конкурсе красоты «Мисс Россия» в Москве. Отметим, что вице-мисс Волгоград-2017 также стала юная 17-летняя - Лада Клецкова. 20-летняя Валерия Пашарникова стала второй вице-мисс.
Также, в этот праздничный день выбрали еще и красавиц-принцесс в рамках конкурса «Маленькая мисс Волгоград-2017», их отобрали из числа участниц возрастом от 3 до 15 лет. Победительницей стала Валерия Обозная.
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