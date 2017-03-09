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Елена Малкова
9 Марта, 2017 15:25
В Уфе на сервис «Интерактивная карта ямочного ремонта» поступило 186 заявок
Уфа, 09 Марта - DIXINEWS.
В столице Республики Башкортостан реализуется проект «Интерактивная карта ямочного ремонта».
Как уточнили в пресс-службе мэрии, при помощи данного сервиса каждый житель может указать местоположение проблемного участка дороги, приложив фотографию.
После обработки соответствующая информация передается дорожным службам для проведения в дальнейшем ремонтных работ.
На сегодня от жителей Уфы поступило 186 заявок. На 53-х участках, отмеченных на карте, ремонт уже выполнен. Объекты по остальным адресам приняты в работу, на этих участках ямочный ремонт будет проведен в ближайшее время.
Стоит отметить, что параллельно с работой по обращениям жителей города дорожные службы проводят плановый текущий ремонт по ранее согласованным графикам. Во всех районах города действуют также комиссии, которые выявляют проблемные участки дорог.
- Интерактивная карта создана в дополнение, в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Также это в некотором плане подстегнет, будет инструментом общественного контроля. Благодаря совместной с горожанами работе мы сможем более эффективно проводить ямочный ремонт, что позволит сделать дороги более безопасными в межсезонье, – отмечает глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
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