В Уфе на сервис «Интерактивная карта ямочного ремонта» поступило 186 заявок

В столице Республики Башкортостан реализуется проект «Интерактивная карта ямочного ремонта».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, при помощи данного сервиса каждый житель может указать местоположение проблемного участка дороги, приложив фотографию.

После обработки соответствующая информация передается дорожным службам для проведения в дальнейшем ремонтных работ.

На сегодня от жителей Уфы поступило 186 заявок. На 53-х участках, отмеченных на карте, ремонт уже выполнен. Объекты по остальным адресам приняты в работу, на этих участках ямочный ремонт будет проведен в ближайшее время.

Стоит отметить, что параллельно с работой по обращениям жителей города дорожные службы проводят плановый текущий ремонт по ранее согласованным графикам. Во всех районах города действуют также комиссии, которые выявляют проблемные участки дорог.

- Интерактивная карта создана в дополнение, в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Также это в некотором плане подстегнет, будет инструментом общественного контроля. Благодаря совместной с горожанами работе мы сможем более эффективно проводить ямочный ремонт, что позволит сделать дороги более безопасными в межсезонье, – отмечает глава администрации Уфы Ирек Ялалов.