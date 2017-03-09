В Самаре обрушился ветхий нежилой двухэтажный дом

Он располагался напротив ТЦ «Вива Лэнд». Очевидцы случившегося рассказали, что обрушение здания произошло в среду, 8 марта, примерено в 14.35, однако официальные комментарии местных властей появились только сегодня.

Дом ранее был жилым, но его жильцов вовремя расселили. Момент обрушения случайно попал в кадр авторегистратора проезжавшего мимо автомобиля.

На место случившегося незамедлительно приехали чиновники из администрации Кировского района, а также представители управляющей компании. Сотрудниками УК дом был спешно огорожен, по периметру вокруг него развесили листовки с предупреждением об опасности. Они провели подробный визуальный осмотр. В данный момент уточняются причины обвала здания.

В пострадавшем сооружении уже длительное время никто не проживал, но практически все жилые помещения имеют собственников. Представителями управляющей компании и собственниками квартир в ближайшее время будет принято коллегиальное решение относительно дальнейшей судьбы здания. Об этом рассказали сотрудники администрации Кировского района.