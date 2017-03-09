Главгосэкспертиза одобрила проект этапа реконструкции Северного терминального комплекса Шереметьево

Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект этапа реконструкции и развития Северного терминального комплекса международного аэропорта Шереметьево.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Как сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России», проект строительства нового грузового терминала на территории Северного терминального комплекса Шереметьево был одобрен в 2015 году. Однако в ходе его реализации был внесен ряд изменений, что потребовало проведения государственной экспертизы обновленного проекта.

Проектируемый грузовой комплекс расположен в зоне Северного аэровокзального комплекса Шереметьево: его реализация позволит создать современные условия для приема, отправки, обработки и краткосрочного хранения авиационных грузов, следующих через Шереметьево в другие аэропорты. Грузооборот терминала по итогам завершения первого этапа строительства составит 340 тысяч тонн в год. При этом к 2020 году планируемый грузооборот достигнет 680 тысяч тонн при круглогодичном и круглосуточном режиме работы.

Общая площадь комплекса, состоящего из пяти сооружений, достигнет 31103,2 кв.м. На первом этаже терминала разместятся зоны складирования, приема и выдачи грузов, на втором – административные и технические помещения служб организации перевозок, авиационной безопасности, федеральной таможенной службы и технического обеспечения здания, а также зона обслуживания клиентов.

В новом карго-комплексе будет установлена уникальная автоматизированная система хранения и обработки грузов с минимальным количеством ручных операций, что обеспечит высочайший уровень сохранности грузов при их обработке, перемещении и хранении. В терминале будут организованы две самостоятельные зоны, оснащенные системой контроля температуры: для контейнерного и бестарного хранения грузов с единой автоматизированной системой управления.

Проект также предусматривает, что последовательность строительства и ввода в эксплуатацию проектируемого грузового терминала должна обеспечивать непрерывное функционирование существующего грузового комплекса и поэтапный ввод нового.

Строительство нового грузового терминала на территории Северного терминального комплекса реализуется в рамках масштабной программы расширения аэропорта, которое проводится к Чемпионату мира по футболу 2018 года и в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Помимо ввода в эксплуатацию нового грузового терминала проходят работы по строительству третьего топливозаправочного комплекса, строительству и расширению существующих пассажирских терминалов и другой наземной инфраструктуры, необходимой для обслуживания пассажиров и авиакомпаний, проекты которых были одобрены Главгосэкспертизой России ранее.