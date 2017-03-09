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Алексей Мирный
9 Марта, 2017 13:24
Поклонники группы «Uma2rman» из Нижнего Новгорода могут увидеть себя на новом фан-видео
Нижний Новгород, 09 Марта - DIXINEWS.
Не так давно в прошлом году музыкальный коллектив «Uma2rman» отсняли в Нижнем Новгороде видеоматериал для клипа на свою песню «Жюль Верн».
В съемках они приглашали поучаствовать всех желающих.
Сам клип пока еще в стадии завершения постобрабоки однако, поклонники группы братьев Кристовских уже подготовили свой собственный ролик. Музыканты Uma2rman его опубликовали на своих ресурсах.
- Друзья, готов ролик-флешмоб на песню «Жюль Верн», который сняли наши поклонники из Нижнего Новгорода! Всем, кто принимал участие - спасибо! А теперь - ищем себя на видео, делимся с друзьями, чтобы мы лично могли убедиться в том, что каждый из вас нашёл себя в кадре! – написали музыканты на своей странице.
Напомним, что сегодня, 9 марта группа «Uma2rman» поводит концерт в Нижнем Новгороде.
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