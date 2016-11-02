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Елена Малкова
9 Марта, 2017 13:10
На Сахалине перед судом предстанет гражданин по обвинению в даче взятки сотруднику транспортной полиции
Южно-Сахалинск, 09 Марта - DIXINEWS.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Москвы.
По информации пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, он обвиняется по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконного действия в крупном размере).
По данным следствия, 10 октября 2016 года житель г. Москва обратился к сотруднику ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте с просьбой выдать ему ранее изъятую полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий рыбу лососевых пород в количестве не менее 27689,98 кг и икру рыб лососевых пород в количестве не менее 1529 кг. За незаконные действия взяткодатель лично и через посредника передал полицейскому вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. Полицейский от получения взятки отказался. Противоправные действия со стороны взяткодателя своевременно были пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте.
По уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, с утвержденным Сахалинским транспортным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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