В Питере сегодня отмечают день рождение Гагарина

Сегодня день рождения Юрия Гагарина, первого космонавта нашей планеты.

В его честь в Санкт-Петербурге будут проходить праздничные акции и мероприятия. О них рассказали специалисты пресс-службы комитета по молодежной политике в Питере.

В полдень сегодня совершат праздничный залп из пушки, установленной в Петропавловской крепости. Это сделает Рената Абдулина - председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Студенты местных вузов города также проведут флешмоб, который получил название «Ромашка» - молодые ребята выстроятся в форме известного цветка. Позже, в 12.40, в небо над городом запустят сотни разноцветных воздушных шаров.

Кроме того, стоит отметить, что именно сегодняшний залп даст начало XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, он состоится в Сочи этой осенью.