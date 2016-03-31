Общество

Алексей Мирный
9 Марта, 2017 12:18

В Питере сегодня отмечают день рождение Гагарина

Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 09 Марта - DIXINEWS.

Сегодня день рождения Юрия Гагарина, первого космонавта нашей планеты.

В его честь в Санкт-Петербурге будут проходить праздничные акции и мероприятия. О них рассказали специалисты пресс-службы комитета по молодежной политике в Питере.

В полдень сегодня совершат праздничный залп из пушки, установленной в Петропавловской крепости. Это сделает Рената Абдулина - председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Студенты местных вузов города также проведут флешмоб, который получил название «Ромашка» - молодые ребята выстроятся в форме известного цветка. Позже, в 12.40, в небо над городом запустят сотни разноцветных воздушных шаров.

Кроме того, стоит отметить, что именно сегодняшний залп даст начало XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, он состоится в Сочи этой осенью.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Уфе на сервис «Интерактивная карта ямочного ремонта» поступило 186 заявок
Поклонники группы «Uma2rman» из Нижнего Новгорода могут увидеть себя на новом фан-видео
В Ленинском районе Челябинска появится свой парк культуры и отдыха

Учёные хотят построить в Антарктиде взлётно-посадочную полосу
Европейский спутник будет наблюдать за поверхностью Земли
Врачи помогли черепахе, проглотившей 915 монет
В Индии разработали «умные» огороды для балконов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе на сервис «Интерактивная карта ямочного ремонта» поступило 186 заявок
Самара, 09 Марта, 14:11.
В Самаре обрушился ветхий нежилой двухэтажный дом
Москва, 09 Марта, 13:52.
Главгосэкспертиза одобрила проект этапа реконструкции Северного терминального комплекса Шереметьево
Нижний Новгород, 09 Марта, 13:24.
Поклонники группы «Uma2rman» из Нижнего Новгорода могут увидеть себя на новом фан-видео
Южно-Сахалинск, 09 Марта, 13:10.
На Сахалине перед судом предстанет гражданин по обвинению в даче взятки сотруднику транспортной полиции
Санкт-Петербург, 09 Марта, 12:18.
В Питере сегодня отмечают день рождение Гагарина
Москва, 09 Марта, 11:56.
В Мосгордуму внесён план развития инфраструктуры города до 2035 года
Челябинск, 09 Марта, 11:46.
В Ленинском районе Челябинска появится свой парк культуры и отдыха
Россия, Москва, 09 Марта, 11:04.
Концепция развития массового спорта будет разработана на площадке ОП РФ и Общественного совета при Минспорте
Екатеринбург, 09 Марта, 10:31.
Житель Екатеринбурга отдал автомобиль за непогашенный кредит в 1 млн рублей
Новосибирск, 09 Марта, 09:42.
Клиенты цветочной фирмы из Новосибирска стали жертвами мошенников
Омск, 09 Марта, 09:02.
В Омской области санаторий задолжал своим сотрудникам почти полмиллиона рублей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия