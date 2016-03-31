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Алексей Мирный
9 Марта, 2017 12:18
В Питере сегодня отмечают день рождение Гагарина
Санкт-Петербург, 09 Марта - DIXINEWS.
Сегодня день рождения Юрия Гагарина, первого космонавта нашей планеты.
В его честь в Санкт-Петербурге будут проходить праздничные акции и мероприятия. О них рассказали специалисты пресс-службы комитета по молодежной политике в Питере.
В полдень сегодня совершат праздничный залп из пушки, установленной в Петропавловской крепости. Это сделает Рената Абдулина - председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Студенты местных вузов города также проведут флешмоб, который получил название «Ромашка» - молодые ребята выстроятся в форме известного цветка. Позже, в 12.40, в небо над городом запустят сотни разноцветных воздушных шаров.
Кроме того, стоит отметить, что именно сегодняшний залп даст начало XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, он состоится в Сочи этой осенью.
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