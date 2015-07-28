В Мосгордуму внесён план развития инфраструктуры города до 2035 года

Сегодня мэром столицы Сергеем Собяниным был внесен на рассмотрение в Мосгордуму проект закона «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 мая 2010 года №17 "О Генеральном плане города Москвы"».

Данный документ можно увидеть на сайте законодательного собрания.

Он содержит положения о территориальном устройстве и будущем планировании города Москвы на период до 2035 года. Как отмечено: «в границах после присоединения территорий к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве».

Напомним, что два дня назад властями столицы были внесены изменения в Генеральный план по части вновь присоединенных окружающих территорий. Данное решение принято на общем заседании мосправительства. Основные принципы, которые заложили в Генплане, это комплексное и функциональное развитие структуры Новой Москвы.