Власть

Алексей Мирный
9 Марта, 2017 11:56

В Мосгордуму внесён план развития инфраструктуры города до 2035 года

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 09 Марта - DIXINEWS.

Сегодня мэром столицы Сергеем Собяниным был внесен на рассмотрение в Мосгордуму проект закона «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 мая 2010 года №17 "О Генеральном плане города Москвы"».

Данный документ можно увидеть на сайте законодательного собрания.

Он содержит положения о территориальном устройстве и будущем планировании города Москвы на период до 2035 года. Как отмечено: «в границах после присоединения территорий к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве».

Напомним, что два дня назад властями столицы были внесены изменения в Генеральный план по части вновь присоединенных окружающих территорий. Данное решение принято на общем заседании мосправительства. Основные принципы, которые заложили в Генплане, это комплексное и функциональное развитие структуры Новой Москвы.

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