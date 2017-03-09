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Елена Малкова
9 Марта, 2017 11:46
В Ленинском районе Челябинска появится свой парк культуры и отдыха
Челябинск, 09 Марта - DIXINEWS.
В Ленинском районе Челябинска появится парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
В прошлом году к депутату Госдумы Анатолию Литовченко поступило обращение от главы Ленинского района Челябинска Александра Орла с просьбой об оказании содействия в решении актуального вопроса.
На территории Ленинского района располагалась плодоовощная опытная станция «Плодушка», земли которой находятся в федеральной собственности. В настоящее время определен инвестор, который готов благоустроить территорию и превратить заброшенный участок земли в парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба депутата.
В январе 2017 года Анатолий Литовченко подготовил запрос генеральному директору АО «АИЖК» Александру Плутнику. Именно в собственности «АИЖК» находится данный земельный участок.
Состоялась личная встреча Анатолия Литовченко с руководством АО «АИЖК». На встрече депутату Госдумы удалось получить согласие на передачу «Достопримечательного места «Монастырской заимки «Плодушка» в собственность муниципалитета г. Челябинска.
В настоящее время администрация Челябинска вносит коррективы в градостроительную документацию по местоположению парка культуры и отдыха. Сразу после их утверждения, а окончательное согласование запланировано на апрель этого года, «АИЖК» готово передать земли в муниципальную собственность.
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