В Ленинском районе Челябинска появится свой парк культуры и отдыха

В Ленинском районе Челябинска появится парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В прошлом году к депутату Госдумы Анатолию Литовченко поступило обращение от главы Ленинского района Челябинска Александра Орла с просьбой об оказании содействия в решении актуального вопроса.

На территории Ленинского района располагалась плодоовощная опытная станция «Плодушка», земли которой находятся в федеральной собственности. В настоящее время определен инвестор, который готов благоустроить территорию и превратить заброшенный участок земли в парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба депутата.

В январе 2017 года Анатолий Литовченко подготовил запрос генеральному директору АО «АИЖК» Александру Плутнику. Именно в собственности «АИЖК» находится данный земельный участок.

Состоялась личная встреча Анатолия Литовченко с руководством АО «АИЖК». На встрече депутату Госдумы удалось получить согласие на передачу «Достопримечательного места «Монастырской заимки «Плодушка» в собственность муниципалитета г. Челябинска.

В настоящее время администрация Челябинска вносит коррективы в градостроительную документацию по местоположению парка культуры и отдыха. Сразу после их утверждения, а окончательное согласование запланировано на апрель этого года, «АИЖК» готово передать земли в муниципальную собственность.