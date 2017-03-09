Концепция развития массового спорта будет разработана на площадке ОП РФ и Общественного совета при Минспорте

Тезис о том, что любительские старты – это новая экономика регионов, прозвучал во время «Часа с министром» в ОП РФ с участием Павла Колобкова.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, гражданские активисты, спортсмены-любители во время встречи с министром спорта привели примеры крупных массовых стартов, которые становятся местными туристическими брендами и дают серьезный прирост экономике региона.

Так, например, организатор серии заплывов Volga Swim Александр Базанов рассказал, что, как ожидается, в этом году главную русскую реку переплывут 2 000 человек, таким образом, это будет один из крупнейших заплывов в Европе.

Соорганизатор серии стартов Ironstar Владимир Волошин отметил, например, что в Крыму есть все необходимое для занятия триатлоном – море, веломаршруты и беговые маршруты.

Организаторы массовых стартов выказали готовность к участию в государственно-частном партнерстве в сфере любительского спорта.

«Сегодня в стране есть много людей, которые организовывают подобные мероприятия и делают их на высоком уровне – это любительские старты по триатлону, плаванию и бегу. Такие состязания собирают все больше спортсменов. Общественная палата РФ и Общественный совет при Минспорте как раз могут стать площадками для обсуждения всех предложений и возможностей развития этой сферы», - заявил Секретарь ОП РФ Александр Бречалов.

В свою очередь, министр спорта Павел Колобков также поддержал тему проработки новой программы государственно-частного партнерства, особенно в случаях, когда есть инициативы от граждан по организации массовых спортивных мероприятий.

Поддержал инициативу разработки концепции и дальнейшего обсуждения темы и председатель Общественного совета при Министерстве спорта, олимпийский чемпион Александр Попов.

По словам Александра Бречалова, в ближайшее время в ОП РФ соберут предложения от гражданских активистов, которые лягут в основу концепции развития массового спорта.