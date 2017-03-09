Житель Екатеринбурга отдал автомобиль за непогашенный кредит в 1 млн рублей

Екатеринбуржец "расплатился" автомобилем за непогашенный кредит в один миллион рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Житель поселка Шувакиш Железнодорожного района Екатеринбурга задолжал кредитной организации более миллиона рублей.

Приставам Железнодорожного района Екатеринбурга пришлось применить меры принудительного взыскания: арестовать транспортное средство должника - Тойота Камри. Когда приставы прибыли по адресу проживания должника, гражданина не было дома. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста Тойоты в присутствии двух понятых.

По окончании изъятия транспортного средства должник все же прибыл, забрал личные вещи из автомобиля и передал ключи и документы представителю взыскателя.

В настоящее время автомобиль передан на хранение кредитной организации без права пользования.