Общество

Елена Малкова
9 Марта, 2017 09:42

Клиенты цветочной фирмы из Новосибирска стали жертвами мошенников

По словам пострадавших, цветочная фирма принимала оптовые заказы на поставки через интернет.
Источник фото: 163gorod.ru
Новосибирск, 09 Марта - DIXINEWS.

Аферисты из Новосибирска обманули сотни человек, пишут «Новосибирские новости».

Накануне 8 марта фирма набрала большие заказы на доставку роз, лилий и тюльпанов, но свои заказы к празднику клиенты так не получили.

Жители разных городов страны стали жертвами новосибирской фирмы. По словам пострадавших, компания с осени 2016 года принимала оптовые заказы на поставки через интернет, а в начале марта сотрудники фирмы перестали выходить на связь.

Страницы представителей фирмы в соцсетях оказались фейковыми.

Обманутые покупатели создали группу в социальной сети «ВКонтакте», сейчас в ней больше 300 человек из Омска, Петропавловска-Камчатского, Иркутской области, Магадана, Красноярского края, Уссурийска и других российских городов. Клиенты заказывали цветы к празднику крупными партиями, и суммы предоплаты доходили до миллионов рублей.

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, мошенников уже ищут полицейские. «На 7 марта, поступило два заявления в отдел полиции «Октябрьский». Пострадавшие говорят, что они оплатили услуги за доставку цветов, но товар в оговоренные сроки не пришел. По всем фактам проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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