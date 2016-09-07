Общество

Елена Малкова
9 Марта, 2017 09:02

В Омской области санаторий задолжал своим сотрудникам почти полмиллиона рублей

Прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Источник фото: tv2.tomsk.ru
Омск, 09 Марта - DIXINEWS.

В Омской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате в ООО «СОЛ «Альпийский», сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Горьковского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «СОЛ «Альпийский».

Предприятие оказывает физкультурно-оздоровительные (санаторные) услуги населению.

В ходе проверки было установлено, что в ООО имелась задолженность по зарплате перед 36 сотрудниками на общую сумму 429 тысяч руб.

Прокурор внес руководителю ООО «СОЛ «Альпийский» представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении указанного должностного лица дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

На сегодняшний день акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В результате принятых мер задолженность по зарплате в ООО «СОЛ «Альпийский» погашена в полном объеме.

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