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Елена Малкова
9 Марта, 2017 09:02
В Омской области санаторий задолжал своим сотрудникам почти полмиллиона рублей
Омск, 09 Марта - DIXINEWS.
В Омской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате в ООО «СОЛ «Альпийский», сообщает прокуратура Омской области.
Прокуратура Горьковского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «СОЛ «Альпийский».
Предприятие оказывает физкультурно-оздоровительные (санаторные) услуги населению.
В ходе проверки было установлено, что в ООО имелась задолженность по зарплате перед 36 сотрудниками на общую сумму 429 тысяч руб.
Прокурор внес руководителю ООО «СОЛ «Альпийский» представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении указанного должностного лица дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
На сегодняшний день акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В результате принятых мер задолженность по зарплате в ООО «СОЛ «Альпийский» погашена в полном объеме.
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