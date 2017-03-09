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Елена Малкова
9 Марта, 2017 08:31
Красноярские вузы стали участниками международного рейтинга RankPro
Красноярск, 09 Марта - DIXINEWS.
Сибирский федеральный университет и Сибирский государственный аэрокосмический университет - опорный вуз Красноярского края вошли в число участников международного рейтинга RankPro, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.
Красноярские вузы вошли в число 600 вузов-участников международного профессионального рейтинга университетов "Worldwide Professional University Rankings RankPro 2016/2017".
Сибирский федеральный университет занял 452 место, улучшив свой показатель на 36 позиций по сравнению с результатами прошлого года.
Сибирский государственный аэрокосмический университет впервые стал участником рейтинга RankPro, заняв 577 позицию.
В рейтинг вошли 44 университета из России, среди которых СФУ занял 18 место, а СибГАУ - региональный опорный университет - 38 место.
Рейтинг вузов составляется Международным советом учёных совместно с Академией наук Латвии в рамках международной программы "Глобальный мировой коммуникатор. Образование и наука". Рейтинг RankPro каждый год оценивает более полутора тысяч вузов.
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