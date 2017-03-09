Общество

Елена Малкова
9 Марта, 2017 07:43

В Перми выступит «Народный артист» Алексей Гоман

Победитель конкурса «Народный артист» Алексей Гоман.
Источник фото: goman.arcticstudios.ru
Пермь, 09 Марта - DIXINEWS.

В субботу, 18 марта, на Соборной площади в Перми пройдет митинг-концерт, посвященный очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Мероприятие уже стало традиционным для прикамцев – праздничный митинг ежегодно собирает несколько тысяч человек.

На этот раз событие обещает стать еще более грандиозным и выйти на новый уровень – специальным гостем концерта будет известный российский исполнитель, поэт и композитор, победитель конкурса «Народный артист» Алексей Гоман.

Для участников митинга-концерта также выступят творческие коллективы из Пермского края, неподалеку от Соборной площади будет организована работа сельскохозяйственной ярмарки, где все желающие смогут приобрести продукцию от местных аграриев по ценам производителей.

Мероприятие обещает стать по-настоящему народным, что подтверждает и опыт прошлых лет. С каждым годом участниками события становятся все больше пермяков и гостей города – если первый митинг в 2014 году посетили около 7 тысяч человек, то в прошлом году на празднике побывали более 10 тысяч прикамцев.

Стоит напомнить, что 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России, а 21 марта Президент России Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Таким образом реализовалось существовавшее на протяжении нескольких последних десятилетий стремление крымчан, севастопольцев и россиян к воссоединению своей страны и своего народа.

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