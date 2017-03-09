В Казани работает центр выдачи паспортов болельщиков на матчи Кубка Конфедераций FIFA-2017

В пресс-службе мэрии Казани напоминают, что до старта Кубка Конфедераций FIFA-2017 в России остаются считанные месяцы.

Для того, чтобы посетить матчи международного спортивного турнира помимо билетов всем без исключения зрителям необходимо иметь Паспорт болельщика.

Для получения Паспорта болельщика необходимо подать заявку на специальном сайте либо оформить и получить документ в центре выдачи.

В Казани центр выдачи паспортов болельщиков располагается на ул. Баумана, 44/8 (ТРК «Родина»).

Стоит напомнить, что в столице Республики Татарстан матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 пройдут на стадионе «Казань Арена».