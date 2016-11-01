Криминал

Елена Малкова
9 Марта, 2017 06:50

В Приморье гражданин КНДР осужден за применение насилия в отношении российского пограничника

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ .
Источник фото: kirmayak.ru
Приморский край, 09 Марта - DIXINEWS.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина КНДР.

По сообщению пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Напомним, 15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР - члены экипажа иностранного судна «SMRT DAE YANG 10», находясь на указанном судне в Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, применили насилие в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей.

По данным фактам Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ были возбуждены уголовные дела, которые по окончании расследования направлены в суд с обвинительными заключениями.

Ранее судом вынесены приговоры по рассмотренным уголовным делам в отношении двух граждан КНДР, которых суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассмотрение остальных уголовных дел продолжается. В настоящее время вынесен приговор одному из подсудимых. Виновный применил насилие к пограничнику, причинив ему черепно-мозговую травму. Находкинский городской суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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