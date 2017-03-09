В Питере состоялось праздничное световое представление

На фасаде одной из классических построек в центре на Невском состоялось яркое визуальное шоу.

На фасаде одной из классических построек в центре на Невском состоялось яркое визуальное шоу.

Оно было посвящено Международному женскому дню. 3D мэппинг-шоу украсило данное здание цветами и сказочными персонажами.

Около пятисот жителей Петербурга и гостей города собралось здесь, чтобы посмотреть это необычное представление.

«Сегодняшнее световое шоу представлено командой, готовившей сопровождение Сергею Лазареву на «Евровидении». 3D-мэппинг на магазине купцов Елисеевых является своеобразной репетицией к предстоящему весеннему «Фестивалю света», который, согласно планам, должен пройти уже в марте. Грандиозные проекции будут воспроизведены на фасаде нового стадиона на Крестовском», - пояснили организаторы мероприятия.