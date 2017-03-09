Общество

Алексей Мирный
9 Марта, 2017 06:41

В Питере состоялось праздничное световое представление

На фасаде одной из классических построек в центре на Невском состоялось яркое визуальное шоу.
Источник фото: nevnov.ru
Санкт-Петербург, 09 Марта - DIXINEWS.

На фасаде одной из классических построек в центре на Невском состоялось яркое визуальное шоу.

Оно было посвящено Международному женскому дню. 3D мэппинг-шоу украсило данное здание цветами и сказочными персонажами.

Около пятисот жителей Петербурга и гостей города собралось здесь, чтобы посмотреть это необычное представление.

«Сегодняшнее световое шоу представлено командой, готовившей сопровождение Сергею Лазареву на «Евровидении». 3D-мэппинг на магазине купцов Елисеевых является своеобразной репетицией к предстоящему весеннему «Фестивалю света», который, согласно планам, должен пройти уже в марте. Грандиозные проекции будут воспроизведены на фасаде нового стадиона на Крестовском», - пояснили организаторы мероприятия.

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