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Алексей Мирный
9 Марта, 2017 06:41
В Питере состоялось праздничное световое представление
Санкт-Петербург, 09 Марта - DIXINEWS.
На фасаде одной из классических построек в центре на Невском состоялось яркое визуальное шоу.
Оно было посвящено Международному женскому дню. 3D мэппинг-шоу украсило данное здание цветами и сказочными персонажами.
Около пятисот жителей Петербурга и гостей города собралось здесь, чтобы посмотреть это необычное представление.
«Сегодняшнее световое шоу представлено командой, готовившей сопровождение Сергею Лазареву на «Евровидении». 3D-мэппинг на магазине купцов Елисеевых является своеобразной репетицией к предстоящему весеннему «Фестивалю света», который, согласно планам, должен пройти уже в марте. Грандиозные проекции будут воспроизведены на фасаде нового стадиона на Крестовском», - пояснили организаторы мероприятия.
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