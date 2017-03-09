Общество

Алексей Мирный
9 Марта, 2017 06:34

К концу весны в Москве построят «Парящий мост»

Строительство моста.
Источник фото: mos.ru
Москва, 09 Марта - DIXINEWS.

В Москве к концу весны планируют завершить работы по монолитной отливке на строительстве «Парящего моста», который будет расположен в Зарядье.

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в Twitter.

Общая длина моста должна составить почти 70 метров. Согласно проектному плану он практически не будет иметь опор, поэтому его и назвали «парящим».

Как отмечается, это должна быть смотровая площадка с видом на набережные, Кремль, а также на храм Христа Спасителя. Под самим мостом оборудуют специальные площадки для отдыхающих и причальный комплекс для речного транспорта. Таким образом, создаётся еще одна туристическая достопримечательность Москвы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Житель Екатеринбурга отдал автомобиль за непогашенный кредит в 1 млн рублей
Клиенты цветочной фирмы из Новосибирска стали жертвами мошенников
В Омской области санаторий задолжал своим сотрудникам почти полмиллиона рублей

Европейский спутник будет наблюдать за поверхностью Земли
Засуха в Сомали: за два дня скончалось 110 человек
Белый дом исключил Ирак из «чёрного списка» стран
Учёные хотят построить в Антарктиде взлётно-посадочную полосу
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Екатеринбурга отдал автомобиль за непогашенный кредит в 1 млн рублей
Новосибирск, 09 Марта, 09:42.
Клиенты цветочной фирмы из Новосибирска стали жертвами мошенников
Омск, 09 Марта, 09:02.
В Омской области санаторий задолжал своим сотрудникам почти полмиллиона рублей
Красноярск, 09 Марта, 08:31.
Красноярские вузы стали участниками международного рейтинга RankPro
Пермь, 09 Марта, 07:43.
В Перми выступит «Народный артист» Алексей Гоман
Казань, 09 Марта, 07:28.
В Казани работает центр выдачи паспортов болельщиков на матчи Кубка Конфедераций FIFA-2017
Приморский край, 09 Марта, 06:50.
В Приморье гражданин КНДР осужден за применение насилия в отношении российского пограничника
Санкт-Петербург, 09 Марта, 06:41.
В Питере состоялось праздничное световое представление
Москва, 09 Марта, 06:34.
К концу весны в Москве построят «Парящий мост»
Ростов-на-Дону , 08 Марта, 12:58.
В Ростове 22 тысячи банкротов-физических лиц
Воронеж, 08 Марта, 11:53.
В Воронежской области могут начаться паводковые подтопления
Волгоград, 08 Марта, 10:48.
В компьютерной игре показали постапокалиптический Волгоград
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия