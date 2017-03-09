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Алексей Мирный
9 Марта, 2017 06:34
К концу весны в Москве построят «Парящий мост»
Москва, 09 Марта - DIXINEWS.
В Москве к концу весны планируют завершить работы по монолитной отливке на строительстве «Парящего моста», который будет расположен в Зарядье.
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в Twitter.
Общая длина моста должна составить почти 70 метров. Согласно проектному плану он практически не будет иметь опор, поэтому его и назвали «парящим».
Как отмечается, это должна быть смотровая площадка с видом на набережные, Кремль, а также на храм Христа Спасителя. Под самим мостом оборудуют специальные площадки для отдыхающих и причальный комплекс для речного транспорта. Таким образом, создаётся еще одна туристическая достопримечательность Москвы.
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