К концу весны в Москве построят «Парящий мост»

В Москве к концу весны планируют завершить работы по монолитной отливке на строительстве «Парящего моста», который будет расположен в Зарядье.

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин у себя в Twitter.

Общая длина моста должна составить почти 70 метров. Согласно проектному плану он практически не будет иметь опор, поэтому его и назвали «парящим».

Как отмечается, это должна быть смотровая площадка с видом на набережные, Кремль, а также на храм Христа Спасителя. Под самим мостом оборудуют специальные площадки для отдыхающих и причальный комплекс для речного транспорта. Таким образом, создаётся еще одна туристическая достопримечательность Москвы.