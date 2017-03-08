Экономика

Алексей Мирный
8 Марта, 2017 12:58

В Ростове 22 тысячи банкротов-физических лиц

В Ростове-на-Дону.
Источник фото: rgov.ru
Ростов-на-Дону , 08 Марта - DIXINEWS.

Национальное бюро кредитных историй составило новый рейтинг областей с наибольшим количеством потенциальных банкротов-физлиц. В нём на восьмой строчке из десяти оказалась Ростовская область.

Здесь учитываются данные на февраль 2017 года. К тому же, вырос средний возраст должников с 38,6 до 44,1 года.

По данным Бюро, на данный момент в регионе проживают 22 546 должников. Организация уточнила, что таковыми, согласно закону о банкротстве физических лиц, считаются граждане, просрочившие долг в 500 тыс. рублей и более, сроком свыше трёх месяцев. К примеру, в Москве и отдельно в Московской области, должников соответственно 44 919 и 42 154. Эти регионы разделили первые позиции рейтинга.

– Всего на конец февраля 2017 года количество потенциальных банкротов в стране достигло 689,7 тыс. человек, увеличившись за шесть месяцев на 10,9%. – отметил Александр Викулин - генеральный директор НБКИ.

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