В Воронежской области могут начаться паводковые подтопления

Сегодня региональное отделение МЧС обнародовало данные о подъеме уровня воды в реках области. Это также подтвердил и гидрометцентр Воронежа.

Так, в районе села Гремячье, на реке Дон, уровень повыситься на 10 см, около деревни Лиски рост может составить только 3 см, а вот рядом с Павловском на 12 см. На реках Битюг, Хопра, Ворона, в Калаче, а также на реке Девица, уровень воды может резко подняться на 13 см.

- По данным на 7 марта 2017 года в регионе нет затопленных от подъема уровня воды в реках мостов и дорог. Температура воздуха в течение трех суток достигнет 7-12 градусов тепла. В связи с этим вырастают риски подтопления участков местности, находящихся в низинах. Возможны подтопления участков дорог, приусадебных участков и низководных мостов, - отмечают представители МЧС

Напомним, что недавно оказалась подтоплена местность в районе Новой Усмани.