Общество

Алексей Мирный
8 Марта, 2017 10:48

В компьютерной игре показали постапокалиптический Волгоград

В известном онлайн-шутере Survarium показали разрушенный Волгоград постапокалиптического мира.
Источник фото: v1.ru
Волгоград, 08 Марта - DIXINEWS.

В известном онлайн-шутере Survarium показали разрушенный Волгоград постапокалиптического мира. Также здесь можно увидеть Мамаев курган, «Родину-мать» и Пантеон Славы.

Разработчиками этой компьютерной игры, является компания из Украины Vostok Games. Ребята решили, что было бы хорошо ввести в игру локацию, которая сразу впечатляла бы своей грандиозностью и величием.

Фото – скриншоты из игры Survarium
– Скульптурные памятники, «Родина-мать», Зал Воинской славы, максимально приближены к оригиналу. Но мы также учитывали влияние времени и Леса (одна из враждующих сторон в игре). Скульптура «Родина-мать зовет!» полностью соответствует оригиналу, но ее масштаб был уменьшен. В реальности памятник намного больше. Мы постарались сделать так, чтобы визуально это не было заметно, но в то же время статуя органично вписывалась в локацию. А вот факел в Пантеоне Славы был увеличен для придания скульптуре монументальности, – рассказал Анатолий Дидок - 3D-художник проекта.

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