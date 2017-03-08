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Алексей Мирный
8 Марта, 2017 10:48
В компьютерной игре показали постапокалиптический Волгоград
Волгоград, 08 Марта - DIXINEWS.
В известном онлайн-шутере Survarium показали разрушенный Волгоград постапокалиптического мира. Также здесь можно увидеть Мамаев курган, «Родину-мать» и Пантеон Славы.
Разработчиками этой компьютерной игры, является компания из Украины Vostok Games. Ребята решили, что было бы хорошо ввести в игру локацию, которая сразу впечатляла бы своей грандиозностью и величием.
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