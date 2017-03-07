Россельхознадзор проверил крупные поставки цветов в Самарскую область

Специалисты фитосанитарного надзора накануне 8 марта проверяли крупные поставки цветов в Самарскую область на предмет соответствия груза карантинным требованиям.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области, каждая партия – будь то срезанные живые цветы или растения в горшках должна быть с маркировкой, на которой должен быть указан производитель, что позволяет снизить угрозу распространения чужеземных карантинных объектов.

Цветы, которые несут в себе опасность попадания различных насекомых на территорию России, выявляются и подлежат уничтожению. В Самарской области неоднократно фиксировались случаи заноса вместе с цветочными партиями карантинных микроорганизмов. Например, в розах и хризантемах сотрудники Россельхознадзора выявляли западный калифорнийский цветочный трипс. Также были случаи обнаружения паутинных клещей. Такие цветы не допускаются к реализации и подлежат уничтожению.

В этом году в преддверии Международного женского дня все проверенные цветы оказались качественными. Поставки цветов осуществлялись как из других стран (Армения, Эквадор, Израиль, Голландия), так и из регионов России (Московская, Пензенская области, Краснодарский край).

Работа по проверке цветов с весенними праздниками не заканчивается. Россельхознадзор занимается контролем поставок цветочной продукции в течение всего года. Теперь основном внимание специалистов будет направлено на семена и саженцы – впереди дачный сезон.