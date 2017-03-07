Свердловские бегуны-любители – победители международного марафона на Кипре

Уральские бегуны-любители одержали победу на статусном международном 42-километровом марафоне, завершившемся на днях на Кипре.

Впервые в истории свердловские бегуньи Александра Морозова и Марина Попова стали абсолютными победительницами, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

«Наша команда из России стала первой в командном зачете. Два первых места в женском абсолюте тоже наши, а ещё у каждого свой рекорд», - рассказала Марина Попова.

Как отметил руководитель беговой школы Александр Казанцев, это первые значительные результаты, но перспективы у уральских бегунов - большие.

«Раньше в столице Урала работал один клуб любителей бега, который объединял либо бывших спортсменов, либо людей в возрасте. Сейчас это стало по-настоящему массовым молодежным явлением. Только в Екатеринбурге сейчас функционируют четыре школы бега, которые ежегодно выпускают не менее шестисот профессиональных бегунов, готовых тренировать новичков и участвовать в марафонах», - рассказал Александр Казанцев.

Как считает министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, по качеству подготовки бегунов, результатам марафонцев и статусу проводимых в регионе марафонов Средний Урал постепенно становится лидером в России.