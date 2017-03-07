Минюст отказался признавать самозанятыми тех, кто сдает жилье в аренду

Минюст исполнил поручение Владимира Путина о юридическом определении понятия «самозанятый» - это «физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли».

Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников.

В отношении «самозанятых» лиц правительство действует очень осторожно. В этом году начался эксперимент для трёх видов «самозанятых» – репетиторов, домработниц, нянь и сиделок – для них объявлены двухлетние налоговые каникулы. Новое определение сможет вывести из тени достаточно небольшую группу лиц – в него не попадают арендаторы, а также лица, зарабатывающие продажей своей или чужой продукции и имеющие дело с организациями. Примерное число «самозанятых» привел в 2015 году Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, это 25 млн. человек. И оно постоянно растет за счет интернета, в частности интернет-торговли и таксистов интернет-агрегаторов. Понятно, что государство обеспокоено отсутствием правового статуса большой группы лиц. Минюст указывает это как основную цель введения нового понятия, но, очевидно, что государство также весьма заинтересовано в новых налоговых поступлениях. Все понимают, что при выводе из тени нужно соблюдать разумный баланс между «пряником» и «кнутом». Возможно, в новый список попадут таксисты, ремонтники, переводчики и т. п. Если легализация и выведение в правовое поле новых категорий граждан пройдет успешно, то можно ожидать, что в ближайшие годы список будет расширен. Об этом свидетельствует растущий тренд на госконтроль и счётность.