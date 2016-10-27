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Алексей Мирный
7 Марта, 2017 13:48
В прокуратуре подняли вопрос об отставке главы Красноглинского района Самары
Самара, 07 Марта - DIXINEWS.
По итогам проверки сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что администрация Красноглинского района города Самары нарушила закон о противодействии коррупции.
Было установлено, что Олегом Комаровым - главой района, было допущено наличие конфликта личных интересов.
Как сообщают в прокуратуре, летом 2016 года в районной администрации были проведены торги «На выполнение работ по сбору и вывозу отходов с мест их несанкционированного складирования». Стоимость данного контракта составила порядка 1,9 млн рублей.
– Победителем электронного аукциона признано ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», директором и учредителем которого с 60% долей является близкая родственница (мать) главы Красноглинского района, – поясняют в прокуратуре. Однако, сотрудники ведомства также отметили, что Комаров отказал в заключении государственного контракта с данной компанией.
Сейчас вопрос об отстранении от должности районного главы находится в стадии рассмотрения, к нему подключились также и депутаты Красноглинского района.
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