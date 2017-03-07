Доход нижегородцев падает, но производство растёт

Несмотря на то, что у нижегородцев номинальные зарплаты растут, их реальный доход несколько снижается.

Анализ зарплат в регионах провели в Рейтинговом агентстве «РИА Рейтинг».

В 2016 году в Нижегородской области заработные платы сократились на 6%. Эксперты отмечают - денежный доход на душу населения составляли 29 107 руб. Регион вышел на 38 место по этим показателям.

В то же время, в 2016 году промышленное производство показало рост в 5,5% - регион на 24 месте по этому показателю. Аналитики отмечают, что рост производства происходит преимущественно в тех регионах, где развит оборонно-промышленный сектор. Хотя и гражданские обрабатывающие предприятия показали рост около 6%, выведя в итоге Нижний Новгород на 19 место рейтинга. Регион спустился на 53 место по добыче полезных ископаемых, здесь произошло сокращение отрасли на 1,3%.

Также, на 1,2% упали оборотные средства розничной торговли, но в этой отрасли Нижегородская области занимает 13 место, что довольно неплохо учитывая общую тенденцию к снижению спроса на 5,2% по стране.