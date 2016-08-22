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Алексей Мирный
7 Марта, 2017 12:16
В отношении вице-губернатора Петербурга возбуждено дело
Санкт-Петербург, 07 Марта - DIXINEWS.
По отношению к жилищному комитету Петербурга и лично Николаю Бондаренко, занимающему пост вице-губернатора, в УФАС было возбуждено дело.
Управление федеральной антимонопольной службы имеет претензии касающиеся ограничения в конкурентной сфере.
Так в минувшем году Бондаренко совместно с администрацией Василеостровского района, а также жилищным комитетом предписали перейти на государственное операторское обслуживание двум частным компаниям. Хотя в данном случае услуги по сбору и расчету платы за ЖКХ могла предложить еще одна коммерческая компания. Эта компания и направила жалобу.
В Управлении федеральной антимонопольной службы пришли к выводу, что в данном случае имеет место нарушение закона о конкуренции. Вице-губернатору Бондаренко, его администрации и жилищному комитету судом было предписано указание исправить данное нарушение до начала января 2017 года. Но это не было выполнено и теперь вопрос конкуренции будет рассмотрен как антимонопольное дело. Первое заседание должно состояться в начале апреля.
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