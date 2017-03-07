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Алексей Мирный
7 Марта, 2017 11:57
19 новых станций и 42 километра линий метро откроют в 2017 году в Москве
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.
В Москве в 2017 году планируют ввести в эксплуатацию 19 новых станций и более 42 километров линий метро.
Этими планами поделился с журналистами Андрей Бочкарев - глава столичного департамента строительства.
Он пояснил, что здесь речь идет о станциях «Ломоносовский проспект», «Минская» и «Раменки» расположенных на Калининско-Солнцевской линии, они должны начать свою работу уже в начале марта. Также в нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию новых участков той же ветки метрополитена от «Рассказовки» до «Раменок», на нём будет целых семь станций.
Открыть ещё три новых станции на северном радиусе Люблинско-Дмитровской линии, планируют также до конца этого года. Сюда войдут новые платформы станций «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская», а также станция «Ховрино» на Замоскворецкой линии.
- В 2017-м ожидается ввод в эксплуатацию первой очереди третьего пересадочного контура метрополитена - «второго кольца», в составе пяти станций от «Делового центра» до «Петровского парка». Кроме того, в текущем году планируется открыть второй вестибюль станции «Международная» Филевской линии, а также электродепо «Солнцево» и «Лихоборы», - добавил Андрей Бочкарев.
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