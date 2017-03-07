Общество

Елена Малкова
7 Марта, 2017 11:29

Для ремонта дорог в Уфе будет применяться высокопрочный полимерасфальтобетон

Уфа.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 07 Марта - DIXINEWS.

Высокопрочный полимерасфальтобетон будет применяться для ремонтных работ в Уфе в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

О применении полимерасфальтобетона для ремонта дорог рассказал начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов 7 марта в ходе очередного оперативного совещания в мэрии.

По словам Радмила Муслимова, полимерасфальтобетон отличается от обычного повышенной стойкостью к деформации, большой прочностью, водо- и морозостойкостью, теплоустойчивостью и упругостью. Стоит отметить, что также будет использоваться щебень изверженных и метаморфических горных пород с хорошими показателями сопротивления дробимости и истираемости.

В строительный сезон 2016 года на территории Уфы полимерасфальтобетон использовался при дорожных работах на улице Кирова, на подходах к мостовым переходам через р. Белая в створе улицы Города Галле, а также на участке улицы Ленина от улицы Пушкина до Революционной и на мосту через р. Уфа в районе Каменной переправы.

В рамках Программы в 2017 – 2018 годах в столице Республики Башкортостан запланировано отремонтировать 135,35 км дорог общей площадью более 2 млн квадратных метров.

В 2017 году планируется выполнить ремонт 29 участков УДС протяженностью 59,26 км, общей площадью более 1 млн кв.м. Среди них участки улиц Сельско-Богородской, проспекта Октября, Жукова, Трамвайной, Сипайловской и другие. Также на это год запланировано строительство надземного пешеходного перехода на автодороге «Уфа – Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник».

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