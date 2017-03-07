По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Челябинской области

У задержанного был обнаружен пластмассовый контейнер с веществом растительного происхождения.

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Карталы по подозрению в незаконном обороте наркотиков выявили и задержали жителя города Троицка Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 2 марта в ходе несения службы сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали на привокзальной площади станции Карталы 37-летнего гражданина.

Подозреваемый был доставлен в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Карталы. При проведении личного досмотра у задержанного в кармане спортивных трико был обнаружен пластмассовый контейнер с расположенным внутри веществом растительного происхождения. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Согласно результатам проведенного исследования установлено, что данное наркотическое средство представляет собой курительную смесь «спайс». Общий вес наркотика составил более 1 грамма, что является крупным размером.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.