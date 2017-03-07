Экономика

Елена Малкова
7 Марта, 2017 09:52

В Красноярском крае построят тепличный комплекс за 9 млрд рублей

Губернатор Виктор Толоконский провел рабочую встречу с руководством агропромышленного холдинга "ЭКО-культура".
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 07 Марта - DIXINEWS.

Губернатору Виктору Толоконскому представили проект по строительству круглогодичного тепличного комплекса в Шарыповском районе, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

6 марта глава региона провел рабочую встречу с руководством агропромышленного холдинга "ЭКО-культура".

Как рассказал председатель Совета директоров ООО "АПХ "ЭКО-культура" Александр Рудаков, агропромышленный комплекс работает на отечественном рынке овощной продукции с 2012 года. Овощная продукция выращивается в двух тепличных комплексах на территории Ставропольского края. В состав холдинга также входят два распределительных центра в Москве и Ставрополье. Компания планирует открыть еще 9 теплиц закрытого грунта по всей стране. Один из комплексов компания планирует построить в Красноярском крае на территории Шарыповского района.

Согласно проекту площадь теплиц будет составлять 30 га. Здесь планируется выращивать до 22 тысяч тонн овощей. Для функционирования комплекса планируется открыть более 400 рабочих мест.

"Спрос на качественную продовольственную продукцию в регионе растет. Овощи, выращенные в Красноярском крае на базе нового агропромышленного комплекса, безусловно, станут достойными конкурентами продуктов питания других компаний на прилавках местных магазинов, - отметил Виктор Толоконский.

Ввод тепличного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

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