В Омской области 264 млн рублей направят на поддержку малых форм хозяйствования АПК

В Омской области 264 млн рублей будет направлено на поддержку малых форм хозяйствования АПК в текущем году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Грантовая поддержка развития малых форм хозяйствования в АПК предоставляется за счет бюджетных средств с 2012 года.

Из федерального и областного бюджетов выделено 263,6 млн рублей, в том числе 45 млн рублей будет направлено начинающим фермерам, 70 млн – на поддержку семейных животноводческих ферм, 55 млн - на формирование материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

«За счет этих средств поддержку могут получить не менее 15 начинающих фермеров, 7 семейных животноводческих ферм и 2 потребительских сельхозкооператива», - отметила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская.

Приоритет при выделении грантов имеют территории, где крестьянско-фермерских хозяйства являются единственными хозяйствующими субъектами и реализуют определенные социальные обязательства.

«Конкурс на выделение грантов будет объявлен с 1 апреля, но готовиться к нему - формировать пакеты документов, разрабатывать бизнес-планы и подсчитывать сметы на развитие хозяйств нужно уже сейчас», - рассказала Лариса Машинская.

В 2015-2016 гг. предоставлены гранты на общую сумму почти 88 млн рублей трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, деятельность которых связана с производством молока и переработкой овощей.