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Елена Малкова
7 Марта, 2017 09:10
В Омской области 264 млн рублей направят на поддержку малых форм хозяйствования АПК
Омск, 07 Марта - DIXINEWS.
В Омской области 264 млн рублей будет направлено на поддержку малых форм хозяйствования АПК в текущем году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Грантовая поддержка развития малых форм хозяйствования в АПК предоставляется за счет бюджетных средств с 2012 года.
Из федерального и областного бюджетов выделено 263,6 млн рублей, в том числе 45 млн рублей будет направлено начинающим фермерам, 70 млн – на поддержку семейных животноводческих ферм, 55 млн - на формирование материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
«За счет этих средств поддержку могут получить не менее 15 начинающих фермеров, 7 семейных животноводческих ферм и 2 потребительских сельхозкооператива», - отметила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская.
Приоритет при выделении грантов имеют территории, где крестьянско-фермерских хозяйства являются единственными хозяйствующими субъектами и реализуют определенные социальные обязательства.
«Конкурс на выделение грантов будет объявлен с 1 апреля, но готовиться к нему - формировать пакеты документов, разрабатывать бизнес-планы и подсчитывать сметы на развитие хозяйств нужно уже сейчас», - рассказала Лариса Машинская.
В 2015-2016 гг. предоставлены гранты на общую сумму почти 88 млн рублей трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, деятельность которых связана с производством молока и переработкой овощей.
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