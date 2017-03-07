Экономика

Елена Малкова
7 Марта, 2017 08:21

В Казани приступили к ремонту 67 домов

Аппаратное совещание в Исполкоме города.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 07 Марта - DIXINEWS.

В Казани начат ремонт в 67 многоквартирных домах из 244 МКД, которые включены в программу капремонта на 2017 год.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, об этом 6 марта на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя Исполкома – председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Как было отмечено, в 130 домах планируется выполнить полный комплекс работ на сумму 1 млрд рублей. Всего в текущем году запланирован ремонт домов на общую сумму в 1,5 млрд рублей.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что из выделенных средств, более половины – 51% или 776 миллионов рублей – это средства населения.

По мнению главы города, такое распределение финансовой нагрузки играет вескую роль в реализации программы капремонта. Глава столицы Республики Татарстан также отметил, что для городских властей важно мнение жителей Казани при проведении капремонта. «Важно, что капитально ремонтируется инженерная начинка домов – устанавливаются приборы погодного регулирования, счетчики, происходит массовый переход на индивидуальные тепловые пункты, что позволит населению экономить средства на оплате коммунальных платежей», - сказал глава Казани.

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