Общество

Елена Малкова
7 Марта, 2017 07:32

Новосибирская область одержала победу на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Новосибирская область стала победителем Всероссийских зимних сельских спортивных игр.
Источник фото: nso.ru
Новосибирск, 07 Марта - DIXINEWS.

Подведены итоги VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Новосибирская область заняла первое место, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вторыми стали селяне Челябинской области, третьими – жители Пермского края.

Финальные соревнования VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр стартовали 3 марта в Бердске. Участников игр приветствовали Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, заместитель Министра спорта России Марина Томилова, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В соревнованиях принимали участие более 1000 человек из 57 регионов России.

В программу игр, проходивших в Новосибирской области со 2 по 6 марта, вошли следующие соревнования: лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования механизаторов, дояров, а также состязания среди спортивных семей.

Участниками соревнований стали работники сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, проживающие в сельской местности.

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