Новосибирская область одержала победу на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Подведены итоги VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Новосибирская область заняла первое место, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вторыми стали селяне Челябинской области, третьими – жители Пермского края.

Финальные соревнования VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр стартовали 3 марта в Бердске. Участников игр приветствовали Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, заместитель Министра спорта России Марина Томилова, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В соревнованиях принимали участие более 1000 человек из 57 регионов России.

В программу игр, проходивших в Новосибирской области со 2 по 6 марта, вошли следующие соревнования: лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования механизаторов, дояров, а также состязания среди спортивных семей.

Участниками соревнований стали работники сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, проживающие в сельской местности.