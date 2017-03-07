В Екатеринбурге лемуры получили новое жилье с видом на Мадагаскар

Кошачий лемур и лемуры вари Екатеринбургского зоопарка переехали в новый дом, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Для них специалисты обустроили просторные теплые вольеры с «видом» на пейзажи острова Мадагаскар.

Внутри нового жилья установлено множество канатов и деревьев – все, что может пригодиться животным, чтобы разнообразить свой досуг.

Всего в Екатеринбургском зоопарке обитают пять лемуров. Среди них есть и целая семья черно-белых вари. Самка Рона и самец Джек уже дважды радовали сотрудников зоопарка своим потомством.

В дикой природе лемуры встречаются в джунглях на острове Мадагаскар, многие из них находятся на грани исчезновения. Одной из основных проблем, угрожающих существованию лемуров в естественных условиях, является фрагментированность и сокращение площади джунглей. Любое потомство этих удивительных животных в неволе является важным событием в вопросе сохранения вида.

Посмотреть на лемуров в Екатеринбургском зоопарке теперь можно в павильоне «Птицы и экзотические млекопитающие».