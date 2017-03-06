В Ростове потратят 4 миллиарда рублей на модернизацию водоснабжения

В Ростовской области для модернизации систем водоснабжения в 2017 году намерены выделить около 4 млрд рублей, об этом сообщил представитель правительства области.

Часть средств будет направлена на окончание строительства систем связанных с водоснабжением и водоотведением нового аэропорта Платов - это около 119 млн рублей.

Около 500 млн рублей выделено на решение проблем с водоснабжением в станице Старочеркасской - там планируют создать туристический кластер, в том числе международного уровня. Также продолжается строительство следующей очереди 53-го канализационного коллектора в самом городе Ростов-на-Дону.

– Только в 2017 году для этого дополнительно будет выделено свыше 131 млн рублей из резервного фонда области. В районах, испытывающих проблемы с водой, установят 190 водонапорных башен, построят и отремонтируют 35 скважин, – сообщил Андрей Майер - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.