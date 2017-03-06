Общество

Елена Малкова
6 Марта, 2017 17:22

Главгосэкспертиза России согласовала проект реконструкции аэропорта Якутска

Аэропорт Якутска.
Источник фото: gge.ru
Якутск, 06 Марта - DIXINEWS.

По итогам рассмотрения Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реконструкции и технического перевооружения единственного в мире аэропорта-полигона для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Годовой пассажиропоток аэропорта Якутска, который неофициально называют также «Туймаада» по названию долины, где расположен город и его воздушные ворота, составляет почти 900 тысяч человек. При этом сегодня «Туймаада» - единственный международный аэропорт в республике.

Якутский аэропорт используется и как запасной аэродром для технической посадки, дозаправки и технического обслуживания самолетов на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.

Условия для строительства в регионе непростые: мощность вечномерзлых пород в районе аэропорта составляет более 200 метров, и работы будут вестись с сохранением мерзлого состояния грунтов.

Как сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России», цель реконструкции и технического перевооружения якутского аэропорта - увеличение площади контролируемого воздушного пространства и обеспечение контроля над ним путем создания элементов единой автоматизированной радиолокационной системы.

В процессе работ будут реконструированы и технически перевооружены комплекс средств управления воздушным движением, радиотехническим обеспечением полетов и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром и комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства. Кроме того, аэропорт будет оборудован комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», системой коммутации речевых сообщений, учебным классом.

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