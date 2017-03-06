Общество

Алексей Мирный
6 Марта, 2017 17:11

Концерт группы «Би-2» в Воронеже превратился в рекламную акцию

Концерт рок-группы «Би-2».
Источник фото: riavrn.ru
Воронеж, 06 Марта - DIXINEWS.

Поклонники рок-группы «Би-2» в Воронежцы остались недовольны чересчур навязчивой рекламой местного банка.

Симфонический концерт прошел в субботу в Event-Hall городского парка «Град», на который пришло большое количество людей.

Формат классического живого концерта музыкантов «Би-2» не предусматривает наличие танцевального партера, поэтому билеты были проданы только для сидячих мест. Вначале перед концертом местные воронежские слушатели были приятно удивлены, увидев в зале на своих креслах бумажные флажки в виде головы зайца и Микки-Мауса - это фирменные значки солистов группы Левы и Шуры.

– Я сначала подумала, что это наши местные поклонники «Би-2» такую красоту изготовили, порадовалась, какие они молодцы! А когда перевернула флажок, увидела на обороте рекламу банка и наставление, что флажки необходимо поднять на песне «Лайки». Конечно, как и все остальные зрители в зале я поддержала этот флешмоб - на нужной песне подняла вверх флажок, но неприятный осадок остался. Получился не флешмоб, не подарок музыкантам, а спланированная рекламная акция банка, – прокомментировала посетительница концерта Кристина Макеева.

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