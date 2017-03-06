Финансы

Алексей Мирный
6 Марта, 2017 17:11

Ракишев и Ким за четыре года пожертвовали миллион долларов на малый бизнес

В Казахстане победители конкурса «Построй свой бизнес 2016-2017» получили 220 тысяч долларов.
Источник фото: https://wik-end.com
Алматы, 06 Марта - DIXINEWS.

В Казахстане победители конкурса «Построй свой бизнес 2016-2017» получили 220 тысяч долларов.

В Алматы крупнейший благотворительный фонд «Саби» недавно подвёл итоги конкурса «Построй свой бизнес», который проводится в Казахстане уже не первый год. Так два известных бизнесмена и мецената: Кенес Ракишев и Вячеслав Ким, совместно выделили на развитие малого бизнеса 220 тысяч долларов.

Конкурс инновационных бизнес-проектов молодых предпринимателей прошёл уже в четвёртый раз. За этот период проект Кима и Ракишева выдал грантов на 1 миллион долларов, сообщает информационный портал «Weekend-Тверь».

Состязания этого года начались ещё в ноября 2016, в них приняли участие 434 бизнесмена из Казахстана возрастом от 18 до 35 лет. Основной список (шорт-лист) включил 33 проекта. К финалу конкурса, после того как были представлены бизнес-планы, прошли восемь самых мощных и перспективных бизнес-проектов.

По итогам обсуждения победителем конкурса и обладателем гранта в 50 тысяч долларов стал проект из города Актау «Расширение производства одежды и аксессуаров для будущих мам бренда «Дария»». Его признали наиболее интересным и многообещающим.

Ещё три финалиста получили по 30 тысяч долларов:

- «Комплексная ремонтная база по обслуживанию тракторов и спецтехники Алматинской области», город Талдыкорган;

- «Аграрный комплекс, народное хозяйство «Тансар»», город Абай;

- «Завод по производству молочной продукции «Дарьинка»», посёлок Чеботарево.

Четыре финалиста получили гранты по 20 тысяч долларов. Это были проекты, связанные с образованием и развитием детей, а также экологические и производственные. Ещё целый ряд инновационных проектов получит определённую не финансовую поддержку от партнеров и самого фонда «Саби» - это помощь в продвижении их продуктов на казахском и международном рынке, а также бесплатная реклама. Кроме того, организаторы мероприятия поделились с молодыми бизнесменами своими рабочими контактами и связями.

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