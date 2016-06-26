На комплексе Мамаев курган начаты работы по благоустройству

У подножия комплекса Мамаев курган в центре Волгограда начаты работы по благоустройству и обновлению зеленой зоны.

Администрация Волгограда сообщила, что согласно специально разработанному проекту на территории площадью около восьми гектаров скоро могут появиться дорожки для пешеходов и велосипедистов, новые парковые светильники и садовая мебель, лавочки, парковые диваны и урны. Вся архитектура и наполнение рассчитывается, что бы обеспечить удобство и маломобильным горожанам.

Площадь зелёной зоны подлежащей обновлению составит 3,6 гектара, но это только первый этап благоустройства парка. Главной концептуальной доминантой в этой части комплекса станет Аллея России. Согласно с числом регионов Российской Федерации, её будут обрамлять 85 серебристых кленов.

Также здесь сохранятся деревья и памятные таблички на них, которые высадили в 1965 году в честь павших защитников Отечества. Всего высадят 342 новых дерева и кустарника. Будут посажены саженцы черемухи, рябины, лиственницы, клена, молодые ели и сосны.

Работы по обновлению Мамаева кургана согласно итогам конкурса будет вести местная фирма ООО «Архитектурно-ландшафтный центр «Грин Арт»».