Общество

Алексей Мирный
6 Марта, 2017 15:45

В Самаре подвели статистику прекрасного пола

Источник фото: 63.ru
Самара, 06 Марта - DIXINEWS.

К Международному женскому дню, Самарастат решил составить портрет типичной жительницы города и области.

Согласно полученным данным этой службы, среднестатистической является женщина «за сорок», гражданка России, имеющая хорошее образование, также она является профессионалом в своём деле.

Большинство из них состоят в браке, воспитывают двух детей, при этом они финансово независимы от своих мужей. Но отдельно отмечено, что самарские женщины непременно хороши собой.

Всего в Самаре и области проживает 1 741 100 женщин. Представительницы прекрасного пола здесь составляют 54,3% от общей численности жителей в регионе. В столице губернии – Самаре, на одну тысячу мужчин приходится целых 1245 женщин.

Среди жительниц региона – 92% заняты в сфере экономики. Из этого числа 738 тыс. женщин являются наёмными рабочими, а 26 тыс. владеют собственным бизнесом. Также отмечено, что 81% представительниц прекрасного пола проводят свою жизнь в городе.

По свежим данным собранным при Всероссийской переписи населения, 86% жительниц региона составляют русские, 4% - представительницы татарского народа. 3% - составляют чувашки, мордовки - 2%, а украинки - 1%

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